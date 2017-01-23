В Ровенской области 80-летняя женщина упала в канализационный септик

Пожилая женщина случайно упала в яму с нечистотами, которая находилась рядом с хозяйством.

Когда прибыли спасатели, из переполненного септика выглядывала лишь часть головы женщины. Бойцы ГосЧС с помощью пожарной лестницы спустились вниз и под руки подняли потерпевшую на поверхность. Пожилая женщина очень замерзла.

Врачи обследовали пенсионерку, но не обнаружили никаких травм.