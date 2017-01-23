В Ровенской области 80-летняя женщина упала в канализационный септик
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня в райцентре Радивилов Ровенской области спасали пенсионерку, которая провалилась в канализационный септик. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.
Пожилая женщина случайно упала в яму с нечистотами, которая находилась рядом с хозяйством.
Когда прибыли спасатели, из переполненного септика выглядывала лишь часть головы женщины. Бойцы ГосЧС с помощью пожарной лестницы спустились вниз и под руки подняли потерпевшую на поверхность. Пожилая женщина очень замерзла.
Врачи обследовали пенсионерку, но не обнаружили никаких травм.