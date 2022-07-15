На ринку в китайському Ухані виявили бактерії холери
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. На ринку китайського міста Ухань виявили бактерії, що викликають холеру, передає Reuters, пише УНН.
Деталі
Бактерії викликали холеру у студента та окремо були виявлені у зразках черепах із м'яким панциром на продовольчому ринку. Джерело бактерії залишається невідомим.
Влада Уханя з населенням понад 12 мільйонів людей заявила, що продовольчий ринок, де зразки черепах дали позитивний результат на патоген, здатний викликати холеру, було продезінфіковано. Хоча серед людей, які контактували з черепахами, не було виявлено жодного випадку захворювання на холеру, одному з магазинів було наказано закритися на три дні.
За даними адміністрації міста, штам vibrio cholerae O139, що викликав захворювання у студента та заражені зразки на ринку не пов'язані. Офіційні особи також відстежують невказані продукти тієї ж партії, що й черепахи з м'яким панцирем, які були відправлені в інше місце, повідомили в управлінні контролю за захворюваннями в районі Хуншань в Ухані.
Незважаючи на відсутність явних ознак спалаху холери, жителі Китаю висловили стурбованість та виявлення бактерії стало однією з найпопулярніших тем у китайському мікроблозі Weibo з 200 мільйонами переглядів.
Довідка
Холера - надзвичайно заразна хвороба, що вражає шлунково-кишковий тракт і протікає з розвитком діареї. Гостра кишкова інфекція може призвести до смерті, якщо її не лікувати, і зазвичай пов'язана із забрудненою їжею або водою.
Випадки захворювання рідкісні в материковому Китаї: п'ять випадків у 2021 році та 11 у 2020 році, але смертельних випадків не було зареєстровано.