На рынке в китайском Ухане обнаружили бактерии холеры

Детали

Бактерии вызвали холеру у студента и были обнаружены в образцах черепах с мягким панцирем на продовольственном рынке. Источник бактерии остается неизвестным.

Власти Уханя с населением более 12 миллионов человек заявили, что продовольственный рынок, где образцы черепах дали положительный результат на патоген, способный вызвать холеру, был продезинфицирован. Хотя среди людей, контактировавших с черепахами, не было обнаружено ни одного случая заболевания холерой, одному из магазинов было приказано закрыться на три дня.

По данным администрации города, штамм vibrio cholerae O139, вызвавший заболевание у студента и зараженные образцы на рынке не связаны. Официальные лица также отслеживают неуказанные продукты той же партии, что и отправленные в другое место черепахи с мягким панцирем, сообщили в управлении контроля за заболеваниями в районе Хуншань в Ухане.

Несмотря на отсутствие явных признаков вспышки холеры, жители Китая выразили обеспокоенность и обнаружение бактерии стало одной из самых популярных тем в китайском микроблоге Weibo с 200 миллионами просмотров.

Справка

Холера – чрезвычайно заразная болезнь, поражающая желудочно-кишечный тракт и протекающая с развитием диареи. Острая кишечная инфекция может привести к смерти, если ее не лечить, и обычно связана с загрязненной пищей или водой.

Случаи заболевания редки в материковом Китае: пять случаев в 2021 году и 11 в 2020 году, но смертельных случаев не было зарегистрировано.