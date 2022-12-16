На ринку Львова та під Вінницею вилучили російських запчастин до авіатехніки на чверть мільярда
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Поліцейські вилучили запчастини до авіатехніки на 250 млн грн. Усі вони – виробництва рф та зберігалися на території одного з ринків Львова, а також у приватному будинку в Хмільнику Вінницької області. Планується передача вилученого оборонному комплексу держави, повідомили у МВС України, пише УНН.
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Як повідомляється, на одному з ринків Львова поліцейські виявили 107 коробок із запчастинами до цивільної та військової авіатехніки. Під час подальшого відпрацювання маршрутів переміщення, встановили осіб, які отримали «посилку» з Миколаєва та винайняли складське приміщення.
13 грудня провели й обшуки за місцем тимчасового проживання одного з фігурантів у місті Хмільник Вінницької області. У результаті вилучили майже 200 ящиків із запчастинами, печатки та кліше для підробки документації про строк експлуатації зазначених запчастин до авіатехіки.
"Здебільшого у вилучених коробках знаходилися датчики та інші комплектуючі подвійного призначення, зокрема до літаків «МіГ», які були виготовлені на території рф у 1980-2000 роках", - розповіли правоохоронці.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 198 Кримінального кодексу України – придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом).
Наразі зусилля правоохоронців направлені на встановлення каналів потрапляння запчастин до авіатехніки на територію України та кола осіб, причетних до транспортування майна до місць їхнього зберігання.
"З огляду на те, що запчастини належать до категорії дефіцитних комплектуючих для військової та цивільної авіатехніки, проводяться заходи для їх передачі до оборонного підприємства", - повідомили у МВС.
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