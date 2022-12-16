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На рынке Львова и под Винницей изъяли российские запчасти к авиатехнике на четверть миллиарда

На рынке Львова и под Винницей изъяли российские запчасти к авиатехнике на четверть миллиарда

Киев • УНН

 • 1284165 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Полицейские изъяли запчасти к авиатехнике на 250 млн грн. Все они производства рф и хранились на территории одного из рынков Львова, а также в частном доме в Хмельнике Винницкой области. Планируется передача изъятого оборонному комплексу государства, сообщили в МВД Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, на одном из рынков Львова полицейские обнаружили 107 коробок с запчастями к гражданской и военной авиатехнике. При дальнейшей отработке маршрутов перемещения установили лиц, получивших «посылку» из Николаева и нанявших складское помещение.

13 декабря провели и обыски по месту временного проживания одного из фигурантов в городе Хмельник Винницкой области. В результате изъяли около 200 ящиков с запчастями, печати и клише для подделки документации о сроке эксплуатации указанных запчастей к авиатехике.

"В основном в изъятых коробках находились датчики и другие комплектующие двойного назначения, в частности к самолетам «МиГ», которые были изготовлены на территории россии в 1980-2000 годах", - рассказали правоохранители.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 198 Уголовного кодекса Украины (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного уголовно противоправным путем).

Усилия правоохранителей направлены на установление каналов попадания запчастей к авиатехнике на территорию Украины и круга лиц, причастных к транспортировке имущества в места их хранения.

"Учитывая, что запчасти относятся к категории дефицитных комплектующих для военной и гражданской авиатехники, проводятся мероприятия по их передаче в оборонное предприятие", - сообщили в МВД.

Напомним

Украинское предприятие в Винницкой области разоблачено на экспорте в рф комплектующих для ремонта военной техники.

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