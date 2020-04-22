На Рівненщині зафіксовано три випадки COVID-19 у вагітних
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. В Рівненській області зафіксовано три випадки COVID-19 у вагітних жінок, одна з них вже одужала. Про це під час брифінгу сказав начальник управління охорони здоров'я Рівненської ОДА Олег Вівсянник, передає кореспондент УНН.
"В області зареєстровано три випадки COVID-19 у вагітних жінок, одна пацієнтка вже одужала та виписана додому", - сказав Вівсянник.
Як повідомлялося, у чотирьох пацієнтів на Рівненщині зафіксували повторне зараження коронавірусом.
Нагадаємо, станом на ранок 22 квітня в Рівненській області зафіксовано 353 випадки COVID-19.