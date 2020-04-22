В Ровенской области зафиксировано три случая COVID-19 у беременных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. В Ровенской области зафиксировано три случая COVID-19 у беременных женщин, одна из них уже выздоровела. Об этом во время брифинга сказал начальник управления здравоохранения Ровенской ОГА Олег Вивсянник, передает корреспондент УНН.
"В области зарегистрировано три случая COVID-19 у беременных женщин, одна пациентка уже выздоровела и выписана домой", - сказал Вивсянник.
Как сообщалось, у четырех пациентов в Ровенской области зафиксировали повторное заражение коронавирусом.
Напомним, по состоянию на утро 22 апреля в Ровенской области зафиксировано 353 случая COVID-19.