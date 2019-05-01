На річках Закарпаття очікуються паводки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У зв’язку з очікуваними значними опадами 1-2 травня очікується підвищення рівнів води. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС і УГМЦ.
Очікується підвищення рівнів води над поточними рівнями:
- на річках басейнів Дністра (Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька обл.), Прута, Сірета, річках Закарпаття 0,2-1,0 м;
- на ділянці Тиси Великий Бичків-Вилок та річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області 0,5-1,5 м, на окремих ділянках до 2,0 м, з виходом води на заплаву.
При сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза сходження селевих потоків.
Нагадаємо, ДСНС попереджає про підйом рівня води на річках на Тернопільщині 1-2 травня.