На реках Закарпатья ожидаются паводки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В связи с ожидаемыми значительными осадками 1-2 мая ожидается повышение уровней воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС и УГМЦ.
Ожидается повышение уровней воды над текущими уровнями:
- на реках бассейнов Днестра (Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), Прута, Сирет, реках Закарпатья 0,2-1,0 м;
- на участке Тисы Большой Бычков-Вилок и реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области 0,5-1,5 м, на отдельных участках до 2,0 м, с выходом воды на пойму.
При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза схода селевых потоков.
Напомним, ГСЧС предупреждает о подъеме уровня воды на реках в Тернопольской области 1-2 мая.