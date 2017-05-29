На Рибальському півострові відкрили пішохідний бульвар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На Рибальському півострові відкрили пішохідний бульвар із вуличними меблями, атракціонами для дітей, фудкортом, зоною відпочинку та спортивних занять для дорослих. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу холдингової компанії “Київміськбуд”.
Проектом, який реалізовують компанії Київміськбуд і Riverside Development, передбачено на території колись занедбаного Рибальського півострова збудувати сучасний житловий комплекс із усією необхідною інфраструктурою. Тут будуть розташовуватися 2 школи і 2 дитячих садка, а також магазини, фітнес-центри, аптеки, медичні заклади, кафе, ресторани, торговий центр, а також підземний паркінг на 6 тисяч машиномісць і велосипедні доріжки вздовж магістральних вулиць.
Відкриття пішохідного бульвару організатори приурочили до Дня Києва. Гості свята змогли не тільки подивитися, яким буде майбутній житловий комплекс з унікальною зоною відпочинку, а й стати учасниками фестивалю “В пошуках Made in Ukraine”.
Згідно з концепцією бульвар складається з 3 частин — спортивної зони для дітей, безпосередньо самого бульвару і парку.
За словами Керуючого справами “Київміськбуду” Юрія Зубка, територія Рибальського півострова дозволяє побудувати максимально комфортне середовище для проживання.
“Тут буду зведені будинки невеликої поверховості, а простору прогулянкову і паркову зони можна бачити вже сьогодні. На автомобілі до центру міста доїжджаєте за 10 хвилин, до метро „Поштова площа“ і „Контрактова площа“ — всього за 5 хвилин. Уже сьогодні тут висаджені платани, клени, граби, дуби, липи, сакури, яблуні та інші дерева. Для зручного відпочинку по всій території бульвару встановлено унікальні вуличні меблі і елементи дитячої інфраструктури, особливо міні-батути. Також хочеться відзначити м’яке, безпечне мощення території бульвару, спеціальне освітлення, що дозволяє відчувати себе тут комфортно і зручно”, — сказав він.
У холдингу повідомили, що будівництво комплексу йде повним ходом, а вхід на територію публічного простору — вільний.
У “Київміськбуді” також повідомили, що на честь відкриття пішохідного бульвару три дні на нерухомість в ЖК “Рибальський” діють знижки.