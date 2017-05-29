На Рыбальском полуострове открыли пешеходный бульвар

Проектом, который реализовывают компании Киевгорстрой и Riverside Development, предусмотрено на территории когда-то заброшенного Рыбальского полуострова построить современный жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой. Здесь будут располагаться 2 школы и 2 детских садика, а также магазины, фитнес-центры, аптеки, медицинские учреждения, кафе, рестораны, торговый центр, а также подземный паркинг на 6 тысяч машиномест и велосипедные дорожки вдоль магистральных улиц.

Открытие пешеходного бульвара организаторы приурочили ко Дню Киева. Гости праздника смоги не только посмотреть, каким будет будущий жилой комплекс с уникальной зоной отдыха, но и стать участниками фестиваля “В поисках Made in Ukraine”.

Согласно концепции бульвар состоит из 3 частей — спортивной зоны для детей, непосредственного самого бульвара и парка.

По словам Управляющего делами “Киевгорстроя” Юрия Зубко, территория Рыбальского полуострова позволяет построить максимально комфортную среду для проживания.

“Здесь буду возведены дома небольшой этажности, а просторную прогулочную и парковую зоны можно видеть уже сегодня. На автомобиле до центра города доезжаешь за 10 минут, до метро „Почтовая площадь“ и „Контрактовая площадь“ — всего 5 минут. Уже сегодня здесь высажены платаны, клены, грабы, дубы, липы, сакуры, яблони и другие деревья. Для удобного отдыха по всей территории бульвара установлено уникальную уличную мебель и элементы детской инфраструктуры, особенно мини-батуты. Также хочется отметить мягкое, безопасное мощение территории бульвара, специальное освещение, позволяющее чувствовать себя здесь комфортно и удобно”, — сказал он.

В “Киевгорстрое” сообщили, что строительство комплекса идет полным ходом, а вход на территорию публичного пространства — свободный. Также в честь открытия пешеходного бульвара три дня на недвижимость в ЖК “Рыбальский” действуют скидки.