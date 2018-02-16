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На реконструкцію розв’язки на Київському півкільці знадобиться 8 місяців - КМДА

На реконструкцію розв’язки на Київському півкільці знадобиться 8 місяців - КМДА

Київ • УНН

 • 12489 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Розпорядженням КМДА № 191 перезатверджено проект підготовчих робіт до реконструкції транспортної розв’язки на Київському півкільці (Жулянський шляхопровід) у Солом’янському та Святошинському районах, з посиланням на прес-службу КМДА передає УНН.

У скоригованому проекті враховано експертний звіт державного підприємства “Спеціалізована державна експертна організація — Центральна служба Української державної будівельної експертизи” від 2 листопада 2017 року, який було видано на замовлення КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”.

Згідно із новими техніко-економічними показниками під час підготовчих робіт передбачено 3 пускових комплекси, загальна тривалість будівництва — 8 місяців.

Перший, найтриваліший, комплекс передбачає винесення інженерних мереж, перекладання газопроводів, напірних трубопроводів побутової каналізації (зокрема, дощової) та електрокабелів, винесення існуючих каналізаційно-кабельних каналів мереж зв’язку вздовж Великої Окружної дороги тощо. Надалі фахівці також подбають про електрозахист від корозії кабелів та газопроводів, переоблаштування мереж зовнішнього освітлення та організацію дорожнього руху до кварталу житлової садибної забудови.

Нагадаємо, на період капітального ремонту станції столичного метрополітену “Святошин”, що триватиме з кінця лютого до кінця травня, організовано додаткову зупинку для автобусних і тролейбусних маршрутів.

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