На реконструкцию развязки на Киевском полукольце понадобится 8 месяцев - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Распоряжением КГГА № 191 переутвержден проект подготовительных работ к реконструкции транспортной развязки на Киевском полукольце (Жулянский путепровод) в Соломенском и Святошинском районах, со ссылкой на пресс-службу КГГА передает УНН.
В скорректированном проекте учтен экспертный отчет государственного предприятия "Специализированная государственная экспертная организация - Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы" от 2 ноября 2017 года, который был издан по заказу КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева".
Согласно новым технико-экономическим показателям во время подготовительных работ предусмотрено 3 пусковых комплекса, общая продолжительность строительства - 8 месяцев.
Первый, самый продолжительный, комплекс предусматривает вынос инженерных сетей, перекладка газопроводов, напорных трубопроводов бытовой канализации (в частности, дождевой) и электрокабелей, вынесение существующих канализационно-кабельных каналов сетей связи вдоль Большой Окружной дороги и тому подобное. В дальнейшем специалисты также позаботятся о электрозащите от коррозии кабелей и газопроводов, переоборудовании сетей внешнего освещения и организацию дорожного движения в квартал жилой усадебной застройки.
Напомним, в период капитального ремонта станции столичного метрополитена "Святошин", которая продлится с конца февраля до конца мая, организована дополнительная остановка для автобусных и троллейбусных маршрутов.