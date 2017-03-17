Кількість української музики на радіо збільшиться - Ю.Артеменко

Він зазначив про те, що підведені підсумки серед усіх радіомовників України й проаналізовано мовне музичне наповнення.

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“З метою розвитку та популяризації україномовної музики оголошено конкурс на отримання квот для трансляції вітчизняної музики. Буде виставлено на конкурс 26 частот, вже визначено 16 радіостанцій, одна з яких транслюватиме тільки українську музику”, — наголосив голова Національної ради України та додав, що "таким чином Україна розвиватиме національний інформаційний простір й робить крок до деокупації Криму".