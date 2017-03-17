Количество украинской музыки на радио увеличится - Ю.Артеменко

Он отметил о том, что подведены итоги среди всех радиоречевиков Украины и проанализированы языковое музыкальное наполнение.

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“С целью развития и популяризации украиноязычной музыки объявлен конкурс на получение квот для трансляции отечественной музыки. Будет выставлено на конкурс 26 частот, уже определены 16 радиостанций, одна из которых будет транслировать только украинскую музыку”, — отметил председатель Национального совета Украины и добавил, что "таким образом Украина будет развивать национальное информационное пространство и делает шаг к деоккупации Крыма".