Количество украинской музыки на радио увеличится - Ю.Артеменко

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 59360 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110224 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125603 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184895 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134599 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127366 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119241 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106657 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107664 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103957 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Количество украинской музыки на радио увеличится - Ю.Артеменко

Киев  •  УНН

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ХЕРСОН-КИЕВ. 17 марта. УНН. Начался конкурс по увеличению радиотрансляции украиноязычной музыки. Об этом проинформировал председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко во время торжественного открытия телерадиокомуникационной башни в с.Чонгар — сообщает пресс-служба Херсонской ОГА, передает УНН.

Он отметил о том, что подведены итоги среди всех радиоречевиков Украины и проанализированы языковое музыкальное наполнение.

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“С целью развития и популяризации украиноязычной музыки объявлен конкурс на получение квот для трансляции отечественной музыки. Будет выставлено на конкурс 26 частот, уже определены 16 радиостанций, одна из которых будет транслировать только украинскую музыку”, — отметил председатель Национального совета Украины и добавил, что "таким образом Украина будет развивать национальное информационное пространство и делает шаг к деоккупации Крыма".

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