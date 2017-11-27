На Раді асоціації Україна-ЄС розглянуть реалізацію можливостей ЗВТ та безпекове питання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 8 грудня, розглянуть питання політичної й економічної частини щодо прогресу реалізації можливостей зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Про це сказала в інтерв’ю "Урядовому кур’єру" віце-прем’єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
"Порядок денний уже узгоджено між сторонами. Він достатньо класичний, тобто там міститься і політична, й економічна частини, яка стосується прогресу в реалізації можливостей зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Можуть бути додаткові питання, але поки що не бачимо якихось несподіванок", - сказала віце-прем’єр.
За її словами, є сектори та напрями, де не вдалося досягнути такого прогресу, якого би хотілося, і який планували відповідно до угоди.
"Тому будемо обговорювати питання стосовно того, якими інструментами із залученням європейських партнерів можемо пришвидшити реалізацію", - зазначила вона.
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Окрему увагу, наголосила І.Климпуш-Цинцадзе, приділятимуть і ситуації з безпекою.
"На жаль, вона продовжує визначати велику кількість процесів, які відбуваються в країні, і наших можливостей з реалізації", - уточнила віце-прем’єр.
І.Климпуш-Цинцадзе додала, що очікує від Ради асоціації Україна-ЄС конструктивної розмови з підбиттям підсумків і окресленням наступних кроків.