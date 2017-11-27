На Раді асоціації Україна-ЄС розглянуть реалізацію можливостей ЗВТ та безпекове питання

"Порядок денний уже узгоджено між сторонами. Він достатньо класичний, тобто там міститься і політична, й економічна частини, яка стосується прогресу в реалізації можливостей зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Можуть бути додаткові питання, але поки що не бачимо якихось несподіванок", - сказала віце-прем’єр.

За її словами, є сектори та напрями, де не вдалося досягнути такого прогресу, якого би хотілося, і який планували відповідно до угоди.

"Тому будемо обговорювати питання стосовно того, якими інструментами із залученням європейських партнерів можемо пришвидшити реалізацію", - зазначила вона.

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Окрему увагу, наголосила І.Климпуш-Цинцадзе, приділятимуть і ситуації з безпекою.

"На жаль, вона продовжує визначати велику кількість процесів, які відбуваються в країні, і наших можливостей з реалізації", - уточнила віце-прем’єр.

І.Климпуш-Цинцадзе додала, що очікує від Ради асоціації Україна-ЄС конструктивної розмови з підбиттям підсумків і окресленням наступних кроків.