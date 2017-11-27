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На Совете ассоциации Украина-ЕС рассмотрят реализацию возможностей ЗСТ и вопрос безопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится 8 декабря, рассмотрят вопрос политической и экономической части относительно прогресса реализации возможностей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Об этом сказала в интервью "Урядовому курьеру" вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.

"Повестка дня уже согласована между сторонами. Он достаточно классический, то есть там содержится и политическая, и экономическая части, касающейся прогресса в реализации возможностей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Могут быть дополнительные вопросы, но пока не видим каких-то неожиданностей", - сказала вице-премьер.

По ее словам, есть сектора и направления, где не удалось достичь такого прогресса, которого бы хотелось, и который планировали в соответствии с соглашением.

"Поэтому будем обсуждать вопрос о том, какими инструментами с привлечением европейских партнеров можем ускорить реализацию", - отметила она.

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Особое внимание, подчеркнула И.Климпуш-Цинцадзе, будут уделять и ситуации с безопасностью.

"К сожалению, она продолжает определять большое количество процессов, которые происходят в стране, и наших возможностей по реализации", - уточнила вице-премьер.

И.Климпуш-Цинцадзе отметила, что ожидает от Совета ассоциации Украина-ЕС конструктивного разговора с подведением итогов и описанием следующих шагов.

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