На пшеничному полі Данії зобразили 80-метрову тінь «Мрії»

Цитата

«Це символ перемоги України, символ перемоги життя над смертю, — розповідає про проєкт Микита Зігура. — Так, на превеликий жаль, літак, яким ми пишаємося, був знищений загарбниками, але це не означає, що знищено наш дух та віру у власні сили! Ми все відбудуємо. І літак, звісно, теж».

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Поряд з «Мрією» автор відтворив тіні ще двох об‘єктів у реальному розмірі — безпілотного літального апарату та ворожого російського винищувача СУ-27.

Перша означає те, що небо захищають герої України, а ворожий винищувач вказує на актуальну реальність, загрозу, яку жителі інших країн бачать лише у новинах.

Нагадаємо

Напередодні Дня Незалежності України на столичному Хрещатику влаштували «парад» знищеної російської техніки під час війни в Україні.