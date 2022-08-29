На пшеничному полі Данії зобразили 80-метрову тінь «Мрії»
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. До Дня Незалежності України український скульптор Микита Зігура, на пшеничному полі у Данії, зобразили 80-метрову тінь найбільшого літака у світі — українську «Мрію». Про це повідомляє УНН з посиланням на мінкультури.
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«Це символ перемоги України, символ перемоги життя над смертю, — розповідає про проєкт Микита Зігура. — Так, на превеликий жаль, літак, яким ми пишаємося, був знищений загарбниками, але це не означає, що знищено наш дух та віру у власні сили! Ми все відбудуємо. І літак, звісно, теж».
Деталі
Поряд з «Мрією» автор відтворив тіні ще двох об‘єктів у реальному розмірі — безпілотного літального апарату та ворожого російського винищувача СУ-27.
Перша означає те, що небо захищають герої України, а ворожий винищувач вказує на актуальну реальність, загрозу, яку жителі інших країн бачать лише у новинах.
Нагадаємо
Напередодні Дня Незалежності України на столичному Хрещатику влаштували «парад» знищеної російської техніки під час війни в Україні.