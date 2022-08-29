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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На пшеничном поле Дании изобразили 80-метровую тень «Мрию»

Киев • УНН

 • 153775 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Ко Дню Независимости Украины украинский скульптор Никита Зигура, на пшеничном поле в Дании, изобразили 80-метровую тень крупнейшего самолета в мире — украинскую «Мрию». Об этом сообщает УНН со ссылкой на минкультуры.

На пшеничном поле Дании изобразили 80-метровую тень «Мрию»

Цитата

«Это символ победы Украины, символ победы жизни над смертью, — рассказывает о проекте Никита Зигура. — Да, к большому сожалению, самолет, которым мы гордимся, был уничтожен захватчиками, но это не значит, что уничтожен наш дух и веру в собственные силы! Мы все отстроим. И самолет, конечно, тоже».

Подробности

Наряду с «Мрией» автор воспроизвел тени еще двух объектов‘в реальном размере — беспилотного летательного аппарата и вражеского русского истребителя СУ-27.

Первая означает, что небо защищают герои Украины, а вражеский истребитель указывает на актуальную реальность, угрозу, которую жители других стран видят только в новостях.

Напомним

В канун Дня Независимости Украины на столичном Крещатике устроили «парад» уничтоженной российской техники во время войны в Украине.

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