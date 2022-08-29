На пшеничном поле Дании изобразили 80-метровую тень «Мрию»
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Ко Дню Независимости Украины украинский скульптор Никита Зигура, на пшеничном поле в Дании, изобразили 80-метровую тень крупнейшего самолета в мире — украинскую «Мрию». Об этом сообщает УНН со ссылкой на минкультуры.
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«Это символ победы Украины, символ победы жизни над смертью, — рассказывает о проекте Никита Зигура. — Да, к большому сожалению, самолет, которым мы гордимся, был уничтожен захватчиками, но это не значит, что уничтожен наш дух и веру в собственные силы! Мы все отстроим. И самолет, конечно, тоже».
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Наряду с «Мрией» автор воспроизвел тени еще двух объектов‘в реальном размере — беспилотного летательного аппарата и вражеского русского истребителя СУ-27.
Первая означает, что небо защищают герои Украины, а вражеский истребитель указывает на актуальную реальность, угрозу, которую жители других стран видят только в новостях.
Напомним
В канун Дня Независимости Украины на столичном Крещатике устроили «парад» уничтоженной российской техники во время войны в Украине.