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Актуальне
На продаж виставили активи банків-банкрутів на 3 млрд грн

На продаж виставили активи банків-банкрутів на 3 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Цього тижня на продаж виставили активи банків, що ліквідуються, загальною сумою у 3,12 мільярда гривень. Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.

“Протягом поточного тижня (2 вересня – 6 вересня) запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 3 120,64 млн грн”, - йдеться у повідомленні Фонду.

Із них на суму 2 486,11 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 575,87 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 0,14 млн грн, цінні папери – на суму 58,53 млн грн.

Кошти збираються отримати, зокрема, від продажу активів: ПАТ “ КБ “Надра” – 1 млрд 312 млн грн, ПАТ “АКБ “Київ” - 1 млрд 3 млн грн, АТ “ВТБ Банк” – 386 млн грн, АТ “Дельта Банк” – 140 млн грн.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні продали активів збанкрутілих банків на 500 млн грн.

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