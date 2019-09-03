На продаж виставили активи банків-банкрутів на 3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Цього тижня на продаж виставили активи банків, що ліквідуються, загальною сумою у 3,12 мільярда гривень. Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.
“Протягом поточного тижня (2 вересня – 6 вересня) запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 3 120,64 млн грн”, - йдеться у повідомленні Фонду.
Із них на суму 2 486,11 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 575,87 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 0,14 млн грн, цінні папери – на суму 58,53 млн грн.
Кошти збираються отримати, зокрема, від продажу активів: ПАТ “ КБ “Надра” – 1 млрд 312 млн грн, ПАТ “АКБ “Київ” - 1 млрд 3 млн грн, АТ “ВТБ Банк” – 386 млн грн, АТ “Дельта Банк” – 140 млн грн.
Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні продали активів збанкрутілих банків на 500 млн грн.