За тиждень продали активів збанкрутілих банків на 500 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Протягом минулого тижня від продажу активів збанкрутілих банків було отримано 505 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.
Так, за даними ФГВФО, з 27 по 30 серпня відбувся продаж активів 17 банків, на суму 505,57 млн гривень.
Із них на суму 21,53 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 481,42 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,03 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,01 млн грн – від реалізації активів групи "цінні папери/корпоративні права", 2,57 млн грн – від продажу дебіторської заборгованості перед банками.
Найбільше коштів отримали від реалізації активів ПАТ “КБ “Хрещатик” на суму 425 млн грн, ПАТ “Платинум Банк” на суму 38 млн грн, та АТ “ВТБ Банк” на суму 17 млн грн.
"Загалом, за серпень 2019 року на ProZоrro.Продажі пройшло успішних аукціонів на суму 800,01 млн грн, та аукціон на суму 90,0 млн грн на майданчику міжнародного радника FFN”, - додали у Фонді.
Як повідомляв УНН, за сім місяців від продажу активів отримали 5 мільярдів гривень.