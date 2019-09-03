За неделю продали активов обанкротившихся банков на 500 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. На прошлой неделе от продажи активов обанкротившихся банков было получено 505 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.
Так, по данным ФГВФЛ, с 27 по 30 августа состоялась продажа активов 17 банков на сумму 505,57 млн гривен.
Из них на сумму 21,53 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 481,42 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,03 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,01 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 2,57 млн грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками.
Больше всего средств получили от реализации активов ПАО "КБ "Хрещатик" в размере 425 млн грн, ПАО "Платинум Банк" на сумму 38 млн грн, и АО "ВТБ Банк" на сумму 17 млн грн.
"В целом, по август 2019 на ProZоrro.Продажи прошло успешных аукционов на сумму 800 010 000. Грн, и аукцион на сумму 90,0 млн. Грн. На площадке международного советника FFN", - добавили в Фонде.
Как сообщал УНН, за семь месяцев от продажи активов получили 5 миллиардов гривен.