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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 30986 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117093 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127838 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119117 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124052 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127509 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152384 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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За неделю продали активов обанкротившихся банков на 500 млн грн

За неделю продали активов обанкротившихся банков на 500 млн грн

Киев  •  УНН

 • 9095 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. На прошлой неделе от продажи активов обанкротившихся банков было получено 505 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.

Так, по данным ФГВФЛ, с 27 по 30 августа состоялась продажа активов 17 банков на сумму 505,57 млн гривен.

Из них на сумму 21,53 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 481,42 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,03 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,01 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги/корпоративные права", 2,57 млн грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками.

Больше всего средств получили от реализации активов ПАО "КБ "Хрещатик" в размере 425 млн грн, ПАО "Платинум Банк" на сумму 38 млн грн, и АО "ВТБ Банк" на сумму 17 млн грн.

"В целом, по август 2019 на ProZоrro.Продажи прошло успешных аукционов на сумму 800 010 000. Грн, и аукцион на сумму 90,0 млн. Грн. На площадке международного советника FFN", - добавили в Фонде.

Как сообщал УНН, за семь месяцев от продажи активов получили 5 миллиардов гривен.

Украинские Национальные Новости

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