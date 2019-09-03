На продажу выставили активы банков-банкротов на 3 млрд грн

"В течение текущей недели (2 сентября - 6 сентября) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 3 120,64 млн грн", - говорится в сообщении Фонда.

Из них на сумму 2 486,11 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 575,87 млн грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 0,14 млн грн, ценные бумаги - на сумму 58,53 млн грн.

Средства собираются получить, в частности, от продажи активов: ПАО "КБ "Надра" - 1 млрд 312 млн грн, ПАО" АКБ "Киев" - 1 млрд 3 млн грн, АО "ВТБ Банк" - 386 млн грн, АО "Дельта Банк" - 140 млн грн.

Напомним, за прошедшую неделю в Украине продали активов обанкротившихся банков на 500 млн грн.