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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 2068 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

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6 марта, 19:19 • 113312 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124131 просмотра

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6 марта, 17:07 • 115633 просмотра

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На продажу выставили активы банков-банкротов на 3 млрд грн

На продажу выставили активы банков-банкротов на 3 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 9864 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. На этой неделе на продажу выставили активы ликвидируемых банков на общую сумму в 3,12 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.

"В течение текущей недели (2 сентября - 6 сентября) запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 3 120,64 млн грн", - говорится в сообщении Фонда.

Из них на сумму 2 486,11 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 575,87 млн грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 0,14 млн грн, ценные бумаги - на сумму 58,53 млн грн.

Средства собираются получить, в частности, от продажи активов: ПАО "КБ "Надра" - 1 млрд 312 млн грн, ПАО" АКБ "Киев" - 1 млрд 3 млн грн, АО "ВТБ Банк" - 386 млн грн, АО "Дельта Банк" - 140 млн грн.

Напомним, за прошедшую неделю в Украине продали активов обанкротившихся банков на 500 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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