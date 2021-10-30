На Прикарпатті знову стався землетрус

Деталі

Землетрус стався 29 жовтня о 15:26. Епіцентр землетрусу розташувався в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, 10 км на південний захід від міста Надвірна, на глибині 2 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За розрахунками, інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Додамо

Протягом 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області зареєстровано землетруси 30 березня, 11 травня, 4 та 8 червня, з магнітудами 2,5, 2,6, 2,1 та 2,5 відповідно.