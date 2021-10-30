На Прикарпатье снова произошло землетрясение

Детали

Землетрясение произошло 29 октября в 15:26. Эпицентр землетрясения расположился в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области, 10 км юго-западнее города Надвирна, на глубине 2 км.

По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Добавим

В течение 2021 года с территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрированы землетрясения 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня, с магнитудами 2,5, 2,6, 2,1 и 2,5 соответственно.