На Прикарпатті взяли під варту зловмисника, який зарізав 20-річного хлопця

Встановлено, що вночі 2 січня в с.Турка Коломийського району біля місцевого кафе на побутовому ґрунті виникла суперечка між двома чоловіками.

Під час цього конфлікту 45-річний місцевий житель наніс 20-річному хлопцю удар ножем у ділянку правового плеча, чим спричинив тілесне ушкодження у вигляді ножового поранення правої підключичної вени, внаслідок чого останній помер 4 січня в реанімаційному відділенні Коломийської лікарні.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення.