На Прикарпатті взяли під варту зловмисника, який зарізав 20-річного хлопця
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 5 січня. УНН. Коломийською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківської прокуратури.
Встановлено, що вночі 2 січня в с.Турка Коломийського району біля місцевого кафе на побутовому ґрунті виникла суперечка між двома чоловіками.
Під час цього конфлікту 45-річний місцевий житель наніс 20-річному хлопцю удар ножем у ділянку правового плеча, чим спричинив тілесне ушкодження у вигляді ножового поранення правої підключичної вени, внаслідок чого останній помер 4 січня в реанімаційному відділенні Коломийської лікарні.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення.