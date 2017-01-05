На Прикарпатье взят под стражу злоумышленник, который зарезал 20-летнего парня
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 5 января. УНН. Коломыйской городской прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской прокуратуры.
Установлено, что ночью 2 января в с.Турка Коломыйского района у местного кафе на бытовой почве возник спор между двумя мужчинами.
Во время этого конфликта 45-летний местный житель нанес 20-летнему парню удар ножом в область правового плеча, чем вызвал телесное повреждение в виде ножевого ранения правой подключичной вены, вследствие чего последний скончался 4 января в реанимационном отделении Коломыйской больницы .
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного правонарушения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.