На Прикарпатті затримали інформатора "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У суботу, 18 березня 2017 року, в Івано-Франківську взято під варту 48-річного мешканця Луганської області, за підозрою у зборі та передачі інформації бойовикам “ЛНР”, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.
“Установлено, що вказана особа здійснювала збір та передачу інформації з метою створення умов для здійснення обстрілів населених пунктів підконтрольних Україні та підрозділів Збройних сил України під час несення ними служби в зоні проведення АТО,” — йдеться в повідомленні.
Зокрема, зловмисник інформував про дислокацію та переміщення військової техніки Збройних Сил України.
Крім цього, за місцем свого проживання він зберігав боєприпаси та вибухові пристрої, які в ході проведення обшуку були вилучені співробітниками СБУ в Івано-Франківській області.
На даний час щодо нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Луганчанину інкримінують кримінальні правопорушення передбачені ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі, організаційне та інше сприяння діяльності терористичної групи), ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів та вибухових пристроїв) КК України.
Як повідомляв УНН, розвідка повідомляє про масове розкрадання військового майна та пального бойовиками.