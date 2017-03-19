На Прикарпатье задержали информатора "ЛНР"

"Установлено, что указанное лицо осуществляло сбор и передачу информации с целью создания условий для осуществления обстрелов населенных пунктов подконтрольных Украине и подразделений Вооруженных сил Украины во время несения ими службы в зоне проведения АТО", - говорится в сообщении.

В частности, злоумышленник информировал о дислокации и перемещении военной техники Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого, по месту своего жительства он хранил боеприпасы и взрывные устройства, которые в ходе проведения обыска были изъяты сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области.

В настоящее время к нему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Луганчанину инкриминируют уголовные правонарушения предусмотренные ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе, организационное и иное содействие деятельности террористической группы), ч. 1 ст. 263 (хранение боеприпасов и взрывных устройств) УК Украины.

Как сообщал УНН, разведка сообщает о массовом хищении военного имущества боевиками.