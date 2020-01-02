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На Прикарпатті водій влетів у бетонний стовп

На Прикарпатті водій влетів у бетонний стовп

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. На Прикарпатті водій не впорався з керуванням та в’їхав в бетонований стовп. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"1 січня о 9:23 у селі Підгір’я Богородчанського району водій легкового автомобіля Nissan X-Trail, не впоравшись з керуванням, в’їхав в бетонований стовп", - сказано у повідомленні.

Рятувальниками за допомогою бензоріжчика деблоковано потерпілого з салону автомобіля та передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, у Миколаєві автомобіль в’їхав у стовп – загинув пасажир, водія госпіталізували.

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