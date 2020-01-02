На Прикарпатті водій влетів у бетонний стовп
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Прикарпатті водій не впорався з керуванням та в’їхав в бетонований стовп. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
"1 січня о 9:23 у селі Підгір’я Богородчанського району водій легкового автомобіля Nissan X-Trail, не впоравшись з керуванням, в’їхав в бетонований стовп", - сказано у повідомленні.
Рятувальниками за допомогою бензоріжчика деблоковано потерпілого з салону автомобіля та передано працівникам швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, у Миколаєві автомобіль в’їхав у стовп – загинув пасажир, водія госпіталізували.