На Прикарпатье водитель влетел в бетонный столб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. На Прикарпатье водитель не справился с управлением и въехал в бетонный столб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
"1 января в 9:23 в селе Подгорье Богородчанского района водитель легкового автомобиля Nissan X-Trail, не справившись с управлением, въехал в бетонный столб", - говорится в сообщении.
Спасатели с помощью бензорезчика деблокировали пострадавшего из салона автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи.
Напомним, в Николаеве автомобиль въехал в столб - погиб пассажир, водитель госпитализирован.