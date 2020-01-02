На Прикарпатье водитель влетел в бетонный столб

"1 января в 9:23 в селе Подгорье Богородчанского района водитель легкового автомобиля Nissan X-Trail, не справившись с управлением, въехал в бетонный столб", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью бензорезчика деблокировали пострадавшего из салона автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи.

Напомним, в Николаеве автомобиль въехал в столб - погиб пассажир, водитель госпитализирован.