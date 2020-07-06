На Прикарпатті вбито громадянку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. В Івано-Франківську вбито громадянку Російської Федерації. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Так, до поліції звернувся місцевий житель. Він повідомив, що у квартирі, яка йому належить, виявив повішаним орендаря цього помешкання.
Під час огляду квартири поліцейські виявили повішаним чоловіка 1987 року народження та в іншій кімнаті на ліжку - тіло жінки.
Встановлено, що покійна - громадянка Росії 1985 року народження. За попередніми висновками, її смерть настала від удушення.
Наразі триває розслідування. Встановлюються усі обставини смерті людей.
Нагадаємо, в Одеській області чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та спаленні товариша.