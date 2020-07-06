На Прикарпатті вбито громадянку РФ

Так, до поліції звернувся місцевий житель. Він повідомив, що у квартирі, яка йому належить, виявив повішаним орендаря цього помешкання.

Під час огляду квартири поліцейські виявили повішаним чоловіка 1987 року народження та в іншій кімнаті на ліжку - тіло жінки.

Встановлено, що покійна - громадянка Росії 1985 року народження. За попередніми висновками, її смерть настала від удушення.

Наразі триває розслідування. Встановлюються усі обставини смерті людей.

Нагадаємо, в Одеській області чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та спаленні товариша.