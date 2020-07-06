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19 березня, 18:42 • 104894 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 152096 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 126030 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 140138 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 143285 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128186 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 182100 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126070 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125614 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124417 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На Прикарпатті вбито громадянку РФ

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КИЇВ. 6 липня. УНН. В Івано-Франківську вбито громадянку Російської Федерації. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Так, до поліції звернувся місцевий житель. Він повідомив, що у квартирі, яка йому належить, виявив повішаним орендаря цього помешкання.

Під час огляду квартири поліцейські виявили повішаним чоловіка 1987 року народження та в іншій кімнаті на ліжку - тіло жінки.

Встановлено, що покійна - громадянка Росії 1985 року народження. За попередніми висновками, її смерть настала від удушення.

Наразі триває розслідування. Встановлюються усі обставини смерті людей.

Нагадаємо, в Одеській області чоловіка затримали за підозрою у вбивстві та спаленні товариша.

Українські Національні Новини

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