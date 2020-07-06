На Прикарпатье убита гражданка РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Ивано-Франковске убита гражданка Российской Федерации. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Так, в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что в принадлежащей ему квартире обнаружил повешенным арендатора этого помещения.
Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили повешенным мужчину 1987 года рождения и в другой комнате на кровати - тело женщины.
Установлено, что покойная - гражданка России 1985 года рождения. По предварительным выводам, ее смерть наступила от удушения.
Сейчас ведется расследование. Устанавливаются все обстоятельства смерти людей.
Напомним, в Одесской области мужчину задержали по подозрению в убийстве и сожжении товарища.