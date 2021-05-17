На Прикарпатті в шахті ліфта недобудови знайшли тіла двох чоловіків

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“Сьогодні, 17 травня, близько 5 год ранку надійшло повідомлення до поліції, що в обласному центрі виявлено тіла двох чоловіків в ліфтовій шахті об’єкта незавершеного будівництва. На тілі були ознаки насильницької смерті”, — йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що поліцейські відразу розпочали оперативно-розшукові заходи по встановленню зловмисника і вже через декілька годин затримали підозрюваного неподалік тимчасового місця роботи.

“Йдеться про 30-річного місцевого мешканця. Чоловік в минулому судимий за грабіж та нанесення легких тілесних ушкоджень”, — зазначається в повідомленні.

Так, правоохоронці попередньо встановили, що злочин трапився 14 травня, затриманий разом із загиблими розпивали спиртні напої на території однієї з місцевих недобудов. Між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс чоловікам удари ногами й руками. Потім, ймовірно, з метою приховати сліди злочину, скинув тіла в ліфтову шахту недобудови і з місця події втік.

Також повідомляється, що тіла загиблих направлено на проведення судово-медичної експертизи для остаточного встановлення причин смерті.

“Поліцейські затримали чоловіків в порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі слідчі, за погодженням обласної прокуратури, повідомлять про підозру зловмисникам у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство.”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, найближчим часом фігуранту суд обере запобіжний захід. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

“Чоловік підтвердив той факт, що саме він розпивав алкоголь із загиблими, від інших будь-яких показів відмовляється. Тривають необхідні слідчі дії, працівники поліції встановлюють, чи були причетні й інші особи до злочину”, — зазначається в повідомленні.