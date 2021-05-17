На Прикарпатье в шахте лифта недостроя нашли тела двух мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Ивано-Франковской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве двух мужчин, которых нашли в шахте лифта недостроя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.
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"Сегодня, 17 мая, около 5 часов утра поступило сообщение в полицию, что в областном центре обнаружены тела двух мужчин в лифтовой шахте объекта незавершенного строительства. На теле были признаки насильственной смерти ", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что полицейские сразу начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленника и уже через несколько часов задержали подозреваемого недалеко временного места работы.
"Речь идет о 30-летнем местном жителе. Мужчина в прошлом судимый за грабеж и нанесение легких телесных повреждений", - отмечается в сообщении.
Так, правоохранители предварительно установили, что преступление произошел 14 мая, задержанный вместе с погибшими распивали спиртные напитки на территории одной из местных недостроев. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес мужчинам удары ногами и руками. Затем, вероятно, с целью скрыть следы преступления, сбросил тела в лифтовую шахту недостроя и с места происшествия скрылся.
Также сообщается, что тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для окончательного установления причин смерти.
"Полицейские задержали мужчин в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре следователи, по согласованию областной прокуратуры, сообщат о подозрении злоумышленникам в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном убийстве", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ближайшее время фигуранту суд изберет меру пресечения. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
"Мужчина подтвердил тот факт, что именно он распивал алкоголь с погибшими, от любых других показаний отказывается. Проводятся необходимые следственные действия, работники полиции устанавливают, были ли причастны и другие лица к преступлению", - отмечается в сообщении.