На Прикарпатті судитимуть медсестру інтернату, через недогляд якої хлопчик випав з вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Прикарпатті прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно медсестри інтернату, через недогляд якої 12-річний вихованець опинився в реанімації. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
В серпні 2016 року 12-річного хлопчика, вихованця Снятинського дитячого будинку інтернату, із тілесними ушкодженнями доставили до районної лікарні.
Як з’ясувало слідство, медична сестра, залишила підопічного без нагляду, а він, покинувши спальне приміщення, випав із вікна третього поверху, в результаті чого отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Дії медсестри кваліфікували за ч.2 ст.137 ( неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) КК України.
Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
За вказане правопорушення їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.