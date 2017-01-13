На Прикарпатье будут судить медсестру интерната, из-за недосмотра которой мальчик выпал из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На Прикарпатье прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении медсестры интерната, из-за недосмотра которой 12-летний воспитанник оказался в реанимации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
В августе 2016 года 12-летнего мальчика, воспитанника Снятинского детского дома интерната, с телесными повреждениями доставили в районную больницу.
Как выяснило следствие, медицинская сестра, оставила подопечного без надзора, а он, покинув спальное помещение, выпал из окна третьего этажа, в результате чего получил тяжелые телесные повреждения.
Действия медсестры квалифицировали по ч.2 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) УК Украины.
Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.
За указанное правонарушение ей грозит до пяти лет лишения свободы.