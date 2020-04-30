На Прикарпатті судитимуть майстра лісника, який завдав 4,5 млн гривень збитків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Прикарпатті судитимуть майстра лісу, який підозрюється у службовій недбалості, що призвела до 4,5 млн гривень збитків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Івано-Франківської області.
“... Повідомлено про підозру майстру лісу у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України („Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки“)”, — сказано у повідомленні.
Установлено, що підозрюваний не забезпечив належну охорону ввірених йому лісових угідь. В результаті, невстановлені особи вирубали 755 дерев різної породи, що спричинило шкоду державі на загальну суму понад 4,5 млн грн.
Наразі до суду скеровано клопотання про накладення арешту на рухоме і нерухоме майно, що належить вказаній особі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Вінниччині судитимуть директора одного з лісгоспів, чиї дії призвели до збитків державі у сумі понад 230 тисяч гривень.