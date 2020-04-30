На Прикарпатье будут судить мастера лесника, который нанес 4,5 млн гривен убытков

“... Сообщенно о подозрении мастеру леса в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины ( „Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия“)”, — сказано в сообщении.

Установлено, что подозреваемый не обеспечил надлежащую охрану вверенных ему лесных угодий. В результате, неустановленные лица вырубили 755 деревьев различных пород, что повлекло ущерб государству на общую сумму свыше 4,5 млн грн.

Сейчас в суд направлено ходатайство о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество, принадлежащее указанному лицу. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Винницкой будут судить директора одного из лесхозов, чьи действия привели к убыткам государству в сумме более 230 тысяч гривен.