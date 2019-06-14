На Прикарпатті розшукали "мінера" фонтана
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Поліцейські розшукали чоловіка, який повідомив про замінування фонтана в Івано-Франківську. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"Прикарпаття. Поліцейські розшукали чоловіка, який повідомив про замінування фонтана. Зараз вирішується питання щодо притягнення його до відповідальності за ч. 1 ст. 259 ККУ за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності", - вказали у поліції.
Йому може загрожувати до 6 років позбавленням волі.
Нагадаємо, 13 червня в Івано-Франківську мінували фонтан, вибухівки під час перевірки не виявили.