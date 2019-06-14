На Прикарпатье разыскали "минера" фонтана
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Полицейские разыскали мужчину, который сообщил о заминировании фонтана в Ивано-Франковске. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Прикарпатье. Полицейские разыскали мужчину, который сообщил о заминировании фонтана. Сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности по ч. 1 ст. 259 УК за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности", - указали в полиции.
Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.
Напомним, 13 июня в Ивано-Франковске минировали фонтан, взрывчатки при проверке не обнаружили.