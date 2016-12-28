На Прикарпатті рецидивіста з Києва засуджено до 7 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На Прикарпатті жителя Києва засудили до семи років позбавлення волі за незаконне заволодіння транспортним засобом. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Установлено, що влітку 2015 року вказаний чоловік, перебуваючи в смт. Богородчани, за заздалегідь спланованим сценарієм, шляхом обману незаконно заволодів мотоциклом марки “SUZUKI GSX-R1000”.
Так, перед укладенням угоди про купівлю мотоцикла, зловмисник заволодів ним під приводом випробування, а в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілому майнової шкоди на 117 тис. грн.
За результатами судового розгляду вказаного кримінального провадження киянина визнано винним за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України щодо 34-річного жителя міста Києва та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.