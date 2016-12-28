На Прикарпатье рецидивиста из Киева приговорили к 7 годам лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. На Прикарпатье жителя Киева приговорили к семи годам лишения свободы за незаконное завладение транспортным средством. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Установлено, что летом 2015 года указанный мужчина, находясь в пгт. Богородчаны, по заранее спланированному сценарию, путем обмана незаконно завладел мотоциклом марки "SUZUKI GSX-R1000".
Так, перед заключением сделки о покупке мотоцикла, злоумышленник завладел им под предлогом испытания, а в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему имущественного ущерба на 117 тыс. грн.
По результатам судебного рассмотрения указанного уголовного производства киевлянин признан виновным по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины в отношении 34-летнего жителя города Киева и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.