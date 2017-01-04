На Прикарпатті помер юнак, якого підрізали поблизу кафе
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 4 січня. УНН. У понеділок, 2 січня, у Коломийську ЦРЛ із одного з сіл Коломийського району з ножовим пораненням доставили 21-річного хлопця, пише УНН з посиланням на керівника Коломийського ВП ГУНП Остапа Білейчука.
Як розповів правоохоронець, слідчо-оперативною групою було встановлено, що вночі 2 січня біля кафе між молодими хлопцями сталася бійка, один з учасників якої вдарив ножем опонента, чим спричинив ножове поранення правої підключичної вени.
Після вчинення злочину зловмисник з місця події втік. Коли був затриманий працівниками кримінальної поліції, вину свою не визнавав.
3 січня слідчим СВ Коломийського ВП ГУНП злочинцю оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та затримано в порядку ст.208 КПК.
Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Сьогодні постраждалий помер у Коломийській ЦРЛ. У зв’язку з цим зловмиснику відповідно до ч.2 ст.121 КК загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.