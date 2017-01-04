На Прикарпатье умер юноша, которого подрезали возле кафе
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 4 января. УНН. В понедельник, 2 января, в Коломыйскую ЦРБ с одного из сел Коломыйского района с ножевым ранением доставили 21-летнего парня, пишет УНН со ссылкой на руководителя Коломыйского ОП ГУНП Остапа Билейчука.
Как рассказал правоохранитель, следственно-оперативной группой было установлено, что ночью 2 января у кафе между молодыми ребятами произошла драка, один из участников которой ударил ножом оппонента, чем вызвал ножевое ранение правой подключичной вены.
После совершения преступления злоумышленник с места происшествия скрылся. Когда был задержан работниками криминальной полиции, вину свою не признавал.
3 января следователем СО Коломойского ОП ГУНП преступнику объявлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) и задержан в порядке ст.208 УПК.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сегодня пострадавший умер в Коломыйской ЦРБ. В связи с этим злоумышленнику в соответствии с ч.2 ст.121 УК грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.