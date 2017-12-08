На Прикарпатті під колесами автівки загинув пішохід

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 8 грудня. УНН. В м.Калуш Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув молодий чоловік. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, передає УНН.

Вчора ввечері близько 21:00 на вул. Івано-Франківській, 46-річний місцевий житель на автомобілі “Opel Vivaro”, рухаючись з центра міста в сторону Івано-Франківська на великій швидкості, збив пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці.

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Постраждалого медики доставили до Калуської центральної районної лікарні, але від отриманих травм він помер.

Як повідомляв УНН, за добу у Львівській області внаслідок ДТП загинуло п’ятеро пішоходів.

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