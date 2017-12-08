На Прикарпатье под колесами автомобиля погиб пешеход
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 8 декабря. УНН. В г.Калуш Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб молодой человек. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации, передает УНН.
Вчера вечером около 21:00 на ул. Ивано-Франковской, 46-летний местный житель на автомобиле “Opel Vivaro”, двигаясь из центра города в сторону Ивано-Франковска на большой скорости, сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
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Пострадавшего медики доставили в Калушскую центральную районную больницу, но от полученных травм он скончался.
Как сообщал УНН, за сутки во Львовской области в результате ДТП погибли пять пешеходов.
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