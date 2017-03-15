На Прикарпатті невідомі напали на будинок сільського голови та вбили його дружину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Прикарпатті, у с.Стратин, розбійники у масках напали на будинок сільського голови та вбили його дружину. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.
Рогатинським відділом прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розбою у селі с. Стратин.
Установлено, що ввечері 14 березня 2017 року четверо озброєних осіб у масках проникли до будинку сільського голови. Так, застосовуючи погрози та фізичне насильство, вони завдали тілесних ушкоджень господарям та заволоділи грошовими коштами у сумі 10 тис. грн і газовим пістолетом.
Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень 58-річна жінка померла на місці події.
Господаря, 59-річного сільського голову, розбійники залишили зв’язаним у будинку.
На даний час проводиться огляд місця події, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомляв УНН, житель Черкащини підпалив свою дружину.