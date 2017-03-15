На Прикарпатье неизвестные напали на дом сельского головы и убили его жену

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 59201 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110174 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125553 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184843 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134566 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127351 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119229 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106657 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107664 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103957 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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На Прикарпатье неизвестные напали на дом сельского головы и убили его жену

На Прикарпатье неизвестные напали на дом сельского головы и убили его жену

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. На Прикарпатье, в с.Стратин, разбойники в масках напали на дом сельского головы и убили его жену. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.

Рогатинским отделом прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту разбоя в селе Стратин.

Установлено, что вечером 14 марта 2017 четверо вооруженных лиц в масках проникли в дом сельского головы. Так, применяя угрозы и физическое насилие, они нанесли телесные повреждения хозяевам и завладели денежными средствами в сумме 10 тыс. Грн и газовым пистолетом.

В результате полученных телесных повреждений 58-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Хозяина, 59-летнего сельского голову, разбойники оставили связанным в доме.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНН, житель Черкасской области поджег свою жену.

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