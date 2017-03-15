На Прикарпатье неизвестные напали на дом сельского головы и убили его жену
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На Прикарпатье, в с.Стратин, разбойники в масках напали на дом сельского головы и убили его жену. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.
Рогатинским отделом прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту разбоя в селе Стратин.
Установлено, что вечером 14 марта 2017 четверо вооруженных лиц в масках проникли в дом сельского головы. Так, применяя угрозы и физическое насилие, они нанесли телесные повреждения хозяевам и завладели денежными средствами в сумме 10 тыс. Грн и газовым пистолетом.
В результате полученных телесных повреждений 58-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
Хозяина, 59-летнего сельского голову, разбойники оставили связанным в доме.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщал УНН, житель Черкасской области поджег свою жену.