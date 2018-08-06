На Прикарпатті неповнолітній вдарив чоловіка ножем у шию за зауваження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. В Івано-Франківську неповнолітній вдарив ножем чоловіка в шию за зауваження. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба Патрульної поліції Івано-Франківської області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, близько першої години 6 серпня до поліції надійшло повідомлення про нанесення чоловіку тяжких тілесних ушкоджень на площі Привокзальній.
“Екіпаж патрульних негайно прибув на місце події. Відібравши орієнтування підозрюваного у свідків пригоди, поліцейські почали надавати домедичну допомогу потерпілому — той стікав кров’ю.В цей час кілька екіпажів уже опрацьовували прилеглі території і через кілька хвилин нападника уже затримали”, — розповіли у прес-службі.
Патрульні додали, що підозрюваним у нападу виявився 15-річний уродженець Тлумацького району. Юнак розповів, що неподалік вокзалу невідомий чоловік зробив йому зауваження щодо неетичної поведінки. Конфлікт переріс у бійку, хлопець схопив ножа і вдарив чоловіка у ногу, живіт і шию.
“28-річного потерпілого шпиталізували, а з неповнолітнім затриманим тепер працюють слідчі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження та обрання міри запобіжного заходу”, — резюмували у поліції.
Нагадаємо, поліція затримала чоловіка за ґвалтування своєї доньки, хворої на ДЦП.